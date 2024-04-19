Çocuk Nöroloji Uzmanının göreve başlamasıyla ilgili açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, “Sağlık Bakanlığı'mızın desteği, Antalya İl Sağlık Müdürlü’ğümüzün girişimleriyle, hastanemiz sağlıkta büyük ve güçlü bir ivme kazanmaktadır. Her geçen gün biraz daha büyüyerek yeni branşlarımız ve yeni hekimlerimizle birlikte daha iyi ve kaliteli sağlık hizmetini sunmaya çalışmaktayız. Çocuk Nöroloji Uzmanımız Dr. Celil Bey’inde hastanemize gelmesiyle birlikte nörolojik rahatsızlığı bulunan çocuk hastalarımızın tedavi için ilçe dışına gitmelerine gerek kalmayacaktır. “ifadelerine yer verdi.

ÇOCUK NÖROLOJİSİNİN İLGİLENDİĞİ HASTALIKLAR NELERDİR?

Hasta kabulüne başlayan Uzm. Dr. Celil Yılmaz, uzmanlık dalı hakkında şu bilgileri verdi; “Çocuk nörolojisi hekimlerinin takip ettikleri, teşhis ve tedavisini gerçekleştirdikleri hastalıklar beyin ve sinir sistemine ilişkindir. Hastanemizde çocuklarımızda görülen; ateşli havale, epilepsi ( havale, sara) hastalığı, baş ağrısı, migren, erken doğan bebeklerin izlemini, serebral palsi (Beyin felci),hareket bozuklukları, öğrenme ve konuşma güçlükleri, katılma nöbetleri, inme( felç) rahatsızlıkların takip, tedavi ve izlenimini başarıyla yapmaktayız. Artık vatandaşlarımızın çocuklarının nörolojik rahatsızlıkları için şehir dışına gitmesine gerek yok. Çocuk Hastalıkları hekimlerimize görülen hastalarımız meslektaşlarımın uygun görmesi halinde bölümüme hastalarımızın randevu alabilmesi için yeşil alan açmaktadır. Bu doğrultuda da bana kolaylıkla randevu alabilirsiniz. Gerek meslektaşlarım gerekse hastalarım çok sıcak kanlılar, birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum.” dedi.