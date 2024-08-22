Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in talimatıyla Alanya genelinde başlatılan temizlik seferberliği yoğun olarak sürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat planlı ve programlı bir sistemle, cadde, sokak, kaldırım, yürüyüş yolları, park gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında hummalı bir çalışma yürütüyor. Kentin dört bir yanını adım adım temizleyen ekipler, ders zilinin çalmasına sayılı günler kala öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim-öğrenim görmesi için okulları da hijyenik hale getiriyor.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Hijyen önceliğiyle vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için gün doğmadan işe başlayan ekipler, okulların yanı sıra hastanelerde de temizlik çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor. Çalışmalar sadece kent merkezinde değil, mücavir alanların dışında kalan bölgeleri kapsayacak şekilde büyük bir özenle gerçekleştiriliyor. Süpürme ve yıkama araçları kullanılarak, modern yöntemlerle hem zamandan hem de maddi olarak tasarruf sağlanıyor. Ayrıca evsel ve katı atıkların toplanması, çöp konteynerlerinin yıkanıp ilaçlanması, inşaat ve evlerde yapılan tadilat çalışmaları sonrası çıkan moloz atıklarının toplanması çalışmaları titizlikle yürütülüyor.