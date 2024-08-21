Zahide Erdem’in eşi, Mimar Nilşah Erdem ve gazeteci Gülşah Ataoğlu’nun babası, gazeteci Erdal Ataoğlu’nun kayınpederi Ali Erdem (62), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Alanya’da marketçilik yapan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe teşkilatının önemli isimlerinden biri olarak tanınan Ali Erdem’in cenaze töreni, bugün saat 17.00’de Kaleyamacı Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek. Erdem’in yakınları, taziyeleri Çarşı Mahallesi Helvacı Caddesi üzerindeki Erdem Apartmanı’nda kabul edecek.

Yedigün Haber Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.