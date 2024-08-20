Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenli olarak yapılan tatbikat, Kemer'in Göynük Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Antalya’da faaliyet gösteren ve AFAD tarafından akredite olmuş tüm arama kurtarma ekiplerinin yer aldığı tatbikata Belediyeler düzeyinde ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi katıldı. Tatbikatta, Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri gözlemci ve lojistik destek olarak hazır bulundu. Bine yakın arama kurtarma personelinin katıldığı tatbikatı Antalya Valisi Hulusi Şahin de takip etti. Ekipler, AFAD Koordinasyon Merkezi'nden aldıkları koordinatlar doğrultusunda tatbikat senaryosuna uygun olarak görevlerini başarıyla tamamladılar.

Kaynak: Alanya Belediyesi / Bülten