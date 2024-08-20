Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi, yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almayı sürdürüyor. İlçede her gün üç çeşit 380 porsiyon sıcak yemek 120 hanedeki ihtiyaç sahibi vatandaşa Aşevi personeli tarafından ulaştırılıyor.

Süt, mama ve gıda dağıtımı yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Aşevi 23 personeli ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımının yanı sıra Halk Süt, Halk Mama ve Glütensiz gıda dağıtımını da gerçekleştiriyor. Aşevi, Alanya'da 2-5 yaş arasındaki çocuklar için her ay 625 haneye 5 bin litre süt dağıtımı yapıyor. 38 bebeğe Halk Mama, çölyak hastası 24 kişiye iki ayda bir olmak üzere 144 glütensiz gıda paketi desteği veriyor.