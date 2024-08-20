Alanya'nın gözde turizm bölgelerinden olan Konaklı ve Damlataş Plajı'nda yaşanan deniz kirliliği, büyük tepki topladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deniz kirliliğinin sebebi olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait atık su arıtma tesisinde meydana gelen bir arızayı belirledi.

Bakanlık, yaptığı incelemeler sonucunda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 TL tutarında idari para cezası uyguladı ve konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibinin yaptığı denetimlerde tespit edilen, atık su deşarj hattında çıkan koyu renkli ve kirletici özellikte atık su ile gündeme geldi. Benzer bir durum aynı gün Damlataş Plajı'nda da yaşandı.

Bakanlık ekipleri, tesisin standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığını tespit ederek, akışı durdurdu ve kaçak bağlantıları kesmek için çalışmalara başladı. Yapılan analizlerde, deniz suyu değerlerinin normale döndüğü belirtilse de, yaşanan bu olay yerel halk ve çevreciler arasında endişe yarattı. Bölgenin ekosisteminin korunmasına yönelik daha fazla önlem alınması gerektiği vurgulanıyor.

Bu gelişmeler, Antalya'nın turistik değerini korumak adına atılması gereken adımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.