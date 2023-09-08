Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in göreve geldiği günden bu yana büyük önem verdiği eğitim hususunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Alanya Belediyesi Çözüm Masası ekiplerine gelen talepler doğrultusunda kent genelinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okullarda temizlik işlemi gerçekleştiriyor. Gelen talepler ivedilikle yerine getirilerek okullar, yeni eğitim dönemi için pırıl pırıl yapılıyor.

DEMİR: “BÜTÜN OKULLARIMIZIN TALEPLERİNİ KARŞILIYORUZ”

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir yaptığı açıklamada; “Çocuklarımızın güvenle temiz bir ortamda eğitime yeni bir başlangıç yapmaları için canla başla çalışıyoruz. Çözüm Masamıza gelen talepleri değerlendirerek kent genelinde okullarımızı temizliyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin daha iyi ve daha hijyenik şartlarda eğitim-öğretime başlaması için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Temizlik çalışmalarının hızla devam ettiği ve hafta sonu dahil olmak üzere gelecek hafta da çalışmaların süreceği açıklandı.