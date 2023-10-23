Alanya Belediyesi, kentin geleceğinin güvence altına alınması ve daha temiz bir Alanya için büyük önem verdiği sıfır atık projesini gelecek nesillere aşılamak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yıl boyunca okullarda devam eden eğitimlerle binlerce çocuğa Alanya Belediyesi tarafından ‘Sıfır Atık’ eğitimine devam edilecek.

7 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Alanya Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde şu ana kadar 70 okulda toplam 7340 öğrenciye ‘sıfır atık’ eğitimi verdi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, sıfır atık projesinin önemine vurgu yaparken; “Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak amacımız Şehrimizdeki tüm okullarda ‘sıfır atık’ projesinin önemini anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini hedef alan seviyelere göre eğitimler oluşturup onları bilgilendirmektir, aynı zamanda 2023-2024 eğitim öğretim yılında da ‘Sıfır Atık’ eğitimiz aralıksız devam edecektir” dedi.