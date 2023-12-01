Alanya Belediyesi tarafından “Çevreci Kent Yeşil Alanya” olgusunun her kesimde bilinirliğinin arttırılması, çevre eğitim etkinliklerinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen çevre eğitimleri Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından koordine edilen “Eko Okul” programına dahil olan Tırılar İlkokul ve Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitim programında her iki eğitim grubunda bulunan toplam 80 öğrenciye sürdürülebilir çevre eğitimi ana başlığı altında atıkların geri kazanımı, atık azaltmaya yönelik faaliyetler ve atıksız yaşama yönelik yapılması gereken uygulamalara dair geniş bir bilgilendirme yapıldı.

ÇEVRE DOSTU ÇOCUK ATÖLYELERİNİN İLKİ TIRILAR’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öğrenciler ile birlikte gerçekleştirilen “Çevre Dostu Çocuk Atölyesi” çalışmalarında farkındalık yaparak etkili iletişim ile çocuklarla hem öğrenip hem de bilinçlendirme çalışması hedeflendi. İlkokul öğrencileri ile birlikte plastik poşet kullanımının doğayı ve çevreyi kirlettiği bahsedilen eğitimden yola çıkarak Alanya Belediyesi’nin bez çantaları dağıtıldı. Öğrencilerden bez çanta üstüne parmak boyalar ile hayal ettikleri çevreyi resim etmeleri istendi. Ortaokul öğrencileri ile atölye çalışmasında önce bir soru yöneltilerek “Siz belediye başkanı olsaydınız çevreci projeleriniz neler olurdu?” sorusu soruldu. Tırılar okullarının da dahil oldukları “Eko Okul” ve yine Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen “Mavi Bayrak” projelerinin görsellerinin olduğu baskılar üzerinde atık pipetler ile atölye çalışması gerçekleştirildi. Atık üretmeden yaşayabilmek için yapılması gerekenler ve Çevre Dostu Çocuk Atölyeleri ile desteklendi.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa eğitimlerle ilgili bilgilendirme yaparak, “Düzenlediğimiz çevre eğitimlerinde ambalaj atıkları, elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasına dair bilgileri veriyoruz ama bu eğitimde atıksız yaşam, atık üretmeden yaşayabilmek, sadeleşmeye dikkat çekmek için öğrenciler ile bir araya geldik.” dedi.