ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinin bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik 1001 ve 2219 projeleri, TÜBİTAK tarafından kabul edildi. 1001 kapsamında “Konser Salonlarının Akustik Performansının Nesnel Ses Alanı Degişkenleri Üzerinden Yapay Zekâ Algoritmaları ile Tahmin Edilmesi” başlıklı projesi ile 2219 kapsamında “Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Teknolojisi Benimseme Yol Haritası: Kontra Fidye Yazılımı Teknolojileri Örneği” adlı projesi TÜBİTAK tarafından maddi olarak desteklenecek.

1 MİLYON 801 BİN TL DESTEK VERİLECEK

ALKÜ Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Akın Oktav’ın yürütücü olduğu projede, ALKÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Murat Alper Başaran ile Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarından Doç. Dr. Onur Dülger araştırmacı olarak yer alıyor. 30 ay sürecek araştırma kapsamında projeye 1 milyon 801 bin TL destek verilecek. 11 nesnel ses alanı değişken verisinin toplanacağı projede, akustik veri dijital sinyal işleme teknikleri kullanılarak bir değerlendirmede bulunulması amaçlanıyor. Ölçüm yapılmayan lokasyonlarda ise yapay zekâ algoritmaları kullanılarak en sağlıklı sonuçlar tespit edilmeye çalışılacak.

2219 PROJESİ KAPSAMINDA BİR AKADEMİSYEN YURT DIŞINA GİDECEK

2219 projesi kapsamında ise ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesinden Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülin İdil Sönmeztürk Bolatan yurt dışına gidecek. Proje kapsamında Bolatan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Teknoloji Yönetimi alanında dünyada en önde gelen üniversitelerden biri olan Portland State Üniversitesine 1 yıllık kabul aldı. Bolatan, Amerikalı meslektaşları ile önemli çalışmalar yürütecek.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gümüş, desteklenmeye hak kazanılan projeler için akademisyenleri tebrik etti. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ise öğretim üyelerine ALKÜ adına yürütecekleri projeler için başarı dileklerinde bulundu.