Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, göreve geldikten sonra kent genelindeki her türlü afete karşı yapılacak çalışmaların yürütülmesi ve konuyla ilgili vatandaşların, kurum ve kuruluşların bilinçlendirilmesi amacıyla Afet İşleri Müdürlüğü’nü hayata geçirdi. Afet İşleri Müdürlüğü çalışmalarına devam ederken Alanya Belediyesi ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Alanya Şubesi ve AKUT arasında iş birliği protokolleri imzalandı. Encümen Salonu’nda gerçekleşen protokole, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Afet İşleri Müdürü Mehmet Ali Sivri, TRAC Alanya Şube Başkanı Ersan Erbay ve AKUT Alanya Şube Başkanı Yaşar Yiğit Kaçmaz katıldı.



AFETLER VE ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME KESİLMEYECEK

Deprem, yangın, uzun süreli elektrik kesintisi gibi pek çok doğal ve acil durumlarda haberleşme imkânı sağladığı sistemiyle ülkemizde önemli bir yere sahip olan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ile imzalanan protokol gereğince Alanya Belediyesi, TRAC doğal üyesi oldu. Böylelikle Alanya Belediyesi, TRAC tarafından verilen tehlike ve risk analizleri, kılavuzluk, arama-kurtarma, yangın söndürme, halkın acil yardım taleplerinin iletilmesi gibi hizmetlerden faydalanabilecek. Ayrıca; iş güvenliği uzmanlarından oluşturulan gönüllü insan kaynağının eğitimi, amatör telsiz genel teknik altyapılarının planlaması, telsiz sistemlerinin olası afetler ile acil durumlarda sürdürülebilirliği ve bu sistemlerin acil durumlarda kullanımı olmak üzere pek çok konuda fayda sağlayacak.



AKUT İLE ALANYA BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞACAK

Başkan Osman Tarık Özçelik ve AKUT Şube Başkanı Yaşar Yiğit Kaçmaz’ın imzasıyla gerçekleşen bir diğer protokolle, Alanya Belediyesi'nin sorumluluk alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, su baskını, kaza, çökme, patlama, deprem, mahsur kalma, dağ ve doğa koşullarında kayıp arama ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale edilecek. Ayrıca, ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesinde, müsabakalarda, organizasyonlarda, eğitimlerde, sosyal sorumluluk projelerinde ve tatbikatlarda Belediye ile AKUT arasında iş birliği yapılacak.



BAŞKAN ÖZÇELİK: HER TÜRLÜ DURUMA HAZIRLANIYORUZ

Alanya için büyük önem taşıyan protokollerle ilgili açıklama yapan Başkan Özçelik, “Kentimizi her türlü afet ve acil duruma karşı hazır hale getirmek için kolları sıvamış ve Afet İşleri Müdürlüğümüzü hayata geçirmiştik. Şimdide iki önemli kurumumuzla iş birliği protokolleri imzaladık ve çalışmalarımızı bir adım ileriye taşıdık. Alanya’mızda, bölgemizde veya ülkemizde yaşanacak her türlü doğal afet durumunda yeni Müdürlüğümüzün öncülüğünde hızlı ve profesyonel müdahalede bulunabileceğiz. Ümit ediyoruz ki hiçbir zaman böyle olaylar yaşamayalım. Ancak her türlü duruma hazırlanıyoruz. Ben kentimiz adına her iki kurumumuza da verdikleri destek için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık diliyorum.” dedi.