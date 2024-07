Alanya Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in başkanlığında gerçekleştirildi.

"İTİDALLİ VE DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Özçelik, “Hepimizin dileği Alanya için iyi, güzel, kaliteli doğru şeylerdir. Buna inanıyoruz, bu inançla yola çıktık. Birkaç gündür hem Kayseri’de hem Suriye tarafından bayrağımıza karşı yapılan ve Suriye’de istenmeyen olaylar gelişti. Burada benim düşüncem; itidalli olmak, dikkatli olmak, bizi birbirimize düşürmek isteyenler var, bunlara karşı dikkatli olmak, onların eline oyun oynamaları için top vermemek, saha vermemektir. Bu konuda hepimizin itidalli olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü hem dünya hem ülkemiz belirli sıkıntılı günlerden geçiyor. Burada partili partisiz diye ayrım yapılacak bir durum yok. Hepimizin birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde bu sıkıntılı günleri geçirmesi gerekiyor. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ilkesi içinde çalıştığımızda rahatlıkla geçeceğimize, Türk Milleti’nin bunu başaracağına ben inanıyorum. Bir de duymuşsunuzdur iki gün önce bir personelimiz elim trafik kazasında hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet, kalanlarına sabır diliyorum” dedi.

"TURİZM SEZONUNDA AĞIR VE BÜYÜK YATIRIMLARA GİRMEK DOĞRU DEĞİL"

Yaklaşık 3 aydır ekibi ile birlikte Alanya için çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Özçelik, “Bu süreç içerisinde seçim sahasında söylediğimiz birtakım sözler, yapmayı vadettiğimiz birtakım yatırımlar vardı. Bunlarla ilgili öncelikle çalışmaya başladık. Tam turizm sezonuna girdik, ağır ve büyük yatırımlara girme zamanı değil, turizm döneminin içerisinde sağı solu inşaat haline getirip, toz içinde bırakmak çok doğru olmayacak diye düşündük. Yıkıp dökmeyelim, kaldırmayalım, yapacağımız işleri de 1 Kasım’a bırakalım diye düşündük. Bunların içerisinde daha önce tespitini yapmış olduğumuz ruhsatsız portakal büfeleri de var. Bir miktar zayıf giden turizm sezonunda insanlarımız haksız da olsa sezonu geçirelim ondan sonra yapacağımız faaliyetleri hızlandıralım diye düşünüyor, uygulamamızı da ona göre yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

HALK BAHÇESİ VE HALK PLAJI AÇIKLAMASI

Belediye Halk Bahçesi ve halk plajları hakkında da meclisi bilgilendiren Başkan Özçelik, “Propaganda dönemimiz içerisinde halk kafeler ve halk lokantaları yapacağımızı, plajlarda halkımızın ücretsiz kullanabileceği alanlar oluşturacağımızı demiştik. Çay bahçesi diye bildiğimiz kısmın planlamaları bitti. 12 Temmuz’da inşaat ihalesine çıkacağız. Bir aksilik olmazsa da Eylül sonu Ekim başı gibi burayı açacağız. Taahhüt ettiğimiz gibi vatandaşların uygun fiyatlı oturup, yiyip, içip, vaktini geçirebileceği bir alanı açmış olacağız. Ayrıca iki tane daha bölgede arkadaşlarımız çalışmasını bitirmek üzere. Birisi doğu, birisi batı tarafında iki yer daha yapacağız" dedi. Meclis Üyelerine halk bahçesi ve yeni faaliyete geçen halk plajlarının görsellerini slayt olarak gösteren Başkan Özçelik, “Burası Keykubat’ta Wien Otel’in önü diye tabir ettiğimiz bölge. Buranın temizliğini yaptık. Buradaki ALTİD büfesini koymadık, ücretsiz olarak vatandaşımızın kullanımına açtık. İlk etapta şezlong sayımız yetersiz gibi durmasına rağmen onları da tamamlayacağız. Belirli bir bütçe içerisinde götürmeye gayret ediyoruz. Elikesik’te de aynı şekilde hizmete başladık. Orada da vatandaşlarımız ücretsiz olarak buradan yararlanmaya başladılar” diye konuştu.

TOSMUR SAHİL BANDI VE YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI TAMAMLANIYOR

Gündeme dair açıklamalarına devam eden Başkan Özçelik, “Tam turizm sezonu ortasında Tosmur tarafında devam eden kaldırım çalışmaları ile ilgili en son görüşmelerimiz sonucunda 20 Temmuz’a kadar orada inşaat faaliyeti kalmayacağı ve temiz bir görünüme getirileceğini müteahhit firma ile karara bağladık. Sadece kamera aksanı, montajı bir süre devam edecek ama önceliğimiz oradaki kirlilik ve inşaatın ortadan kalkmasıydı. Onunla ilgili da mutabakata vardık. Yeni Belediye Hizmet Binası ile ilgili görüşmelerimizi de devam ettirdik, ettiriyoruz. Acil ödemelerini yapıyoruz. Aksilik olmazsa, bir yerden farklı bir sıkıntı çıkmazsa muhtemelen Eylül ama en geç Ekim meclisimizi nasip olursa yeni hizmet binamızda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"PAZARCI ESNAFI VE VATANDAŞLARIN İSTEĞİYLE CUMA PAZARINI YUKARIYA ALIYORUZ"

Cuma Pazarı ile ilgili açıklama yapan Başkan Osman Tarık Özçelik şunları söyledi, "Yine propaganda döneminde söylediğimiz, benim ve arkadaşlarımızın muhtemelen sizlerin de tasvip etmediği Cuma Pazarı’ndaki pazarın otoparkta hizmet verme durumu vardı. Arkadaşlarımız görüşmelerini yaptılar ve yukarıya çıkmakla ilgili çok yoğun talep geldi. Bende bir Cuma günü orada bir pazar yaptım. 30’dan fazla pazarcı ve 30’a yakın alışveriş yapan vatandaşımızla görüştüm. ‘Bu sıcakta, bu havada yukarıyı mı tercih edersiniz burayı mı?’ diye sorduğumda bir tane karpuzcu hariç hem vatandaşlarımız hem de pazarcı esnafımız ‘yukarıya çıkmak istiyoruz’ dediler. Karpuzcu arkadaşımız da tam girişteydi, biraz havadar yerdeydi. ‘Yerin iyi olduğu için, havadar olduğu için mi?’ dedim ‘evet başkanım’ dedi. O zaman seni dinlemeyeceğiz yukarıya çıkacağız dedim. Aksilik olmazsa yine 12 Temmuz’da Cuma Pazarı’nı biz tekrar yukarıda açmaya başlayacağız. Devam eden çalışmamız ise şudur ki; Cuma Pazarı’na ve tüm pazar yerlerine tek tip şemsiye, tek tip önlük, belirli bir tertip, düzen, disiplin getirmek istiyoruz. Bu çalışma devam ediyor birkaç hafta daha alır. Özellikle turistlerin çok şikayetçi olduğu tekstil bölümünde de şöyle bir uygulama yapmaya karar verdik. Tekstilci arkadaşlarımız oraya bir fiyat asıyor ama farklı şekillerde farklı fiyatlar talep ediliyordu o fiyatlar da maalesef tahsil ediliyordu. Bu yönden şikâyet alıyorduk. Her giysi ve ambalajın tek tek fiyatlanması konusu konuşuldu ve böyle yapmaya karar verdik. Ayrıca Ahmet Mehmet’ten devralmış Hasan Hüseyin’e kiraya vermiş gibi pazar yerlerinde çok ciddi problem vardı. Bunlarla ilgili Ziraat Odası ve Pazarcılar Odası ile konuştuk, mutabık kaldık. Bu hafta içerisinde kuraları çekilecek ve herkesin yeri belli olacak. Bu ayın sonuna kadar bitecekti ama pazarcılar odasında büyük bir yığılma oldu. Ben 30 Haziran’a kadar herkes devrini yapsın bitirsin ben 2 Ekim’de sahaya çıktığımda kimin üzerinde görünüyorsa o arkadaş orada pazarını açmış olacak, pazar yerinden rant sağlanmasını istemiyorum demiştim. Sağ olsun arkadaşlarımız buna itiraz etmedikleri gibi desteklediler de. Bunu yürürlüğe koyduk ama 30 Haziran işini 5 Temmuz’a kadar uzatmak zorunda kaldık.”

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN DOLANDIRICIK UYARISI

Bir takım önemli uyarılarda bulunan Başkan Özçelik, "Bizlerin ve sizlerin adı kullanılarak yardım talep ediliyor, para talep ediliyor, tekerlekli sandalye tarzında talepler geliyor. Size bu yönde bir telefon gelirse ya da herhangi bir tanıdığınıza bir talep gelecek olursa bunların doğru olmadığını ve bir sahtekarlık olduğunu bilin ve anlatın. Bu konuda hepimiz dikkatli olalım" dedi.

BELEDİYENİN KLİMALARININ ISI POMPALARINI ÇALAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Geçtiğimiz meclis toplantıda Alanya Belediyesi’nin yapmış olduğu tasarruf ya da daha önceki dönemde yapılamamış, aksamış işlerle ilgili her ay bir konuyu aktaracağını söylediğini hatırlatan Başkan Özçelik, “Bütün bölümlerimizden mal, malzeme talebi geliyor. Taşınır Mal Komisyonu oluşturduk ve bütün bölümlerin depolarının sayımına geçtik. Bize bir birimden 12 bin parça talep geldi. Depoyu saydık ve sayım sonunda depomuzda 6 bin tane olduğunu gördük. Bir depo yönetimimiz, bir sistem yönetimimiz yok. Bununla ilgili çalışmaya başladık. Biliyorsunuz bununla ilgili İştirakler Müdürlüğü kuruyoruz ve bütün bunlar o müdürlüğün altında olacak. Bunun belediyemize ekonomik katkısı olacak. Katma Değer Vergisi’ni şu anda maliye ya da muhasebe yapanlar bilirler. Belediyeye aldığınız hiçbir faturanın KDV’si için mahsuplaşamıyoruz ve her ay milyonlarca lira belediyemiz maliyeye borçlanıyor. Buradan ciddi bir tasarruf etmeyi ve aylık 4-5 milyon Lira KDV’den oluşacak borçtan kurtulmayı planlıyoruz. Bu birimi kurduğumuzda biz bu birime 1200 adet klimayı da kaydedeceğiz. Şu an belediyedeki 1200 klimanın 329 tanesi envanterlerde kayıtlı, 800 civarındaki kısım envanterimizde görünmüyor. Nasıl geldiğinin, gittiğinin bir önemi yok bir şekilde almışız ama kayıt yapılmamış. Var olduğundan bile haberimiz yok. Bir yerden klima talebi geldiğinde ve elimizde var mı diye baktığımız da bir odada iki klima bulduk. Yine klima sayımları sırasında Belediyemize ait iki yerde klima ısı pompalarının çalındığını tespit etmiştik. Bununla ilgili çalışmalar yaptık ve sonucunda da Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık yeterli buldu ve ilgili şahıs tutuklandı. Bu tip çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

ALANYA BELEDİYESİ DENETLENECEK

Her şeyi kayıt altına alacaklarını vurgulayan Özçelik, "Belediyeye ait olan her şeyi; taşınır, taşınmaz, arsa, apartman, dükkan yani her şeyi bilfiil sahaya çıkıp tespit edeceğiz. Belediyede arsa görünen ama üzerinde dükkan olan ev olan bir sürü yer var. Belediyede kayıt var ama ne durumlarda, nerelerde bilemiyoruz. Geçen mecliste okuduğumuz bir denetleme konusu vardı. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı devam ettirdik. Şirketlerle alakası olan üçüncü gözün sözleşmesini imzaladık ve şirketlerimizde denetleme başlayacak. Sayıştay’dan da denetleme talep etmiştik, tarihini bilmiyorum önümüzdeki haftadan itibaren karşılık bulur. Denetleme ekibi oradan gelecek bunlarla ilgili de bilgi vermek istedim” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN GÖKBEL’E DAVET

Alanya’nın geleneksel hale gelen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne Meclis Üyelerini davet eden Başkan Özçelik, “Geleneksel hale gelmiş olan Gökbel Güreş Şenlikleri’ne buradaki tüm meclis üyesi arkadaşlarımız davetlidir" dedi. Başkan Özçelik’in konuşmasının ardından parti grup sözcüleri konuşmalarını gerçekleştirdiler ve gündem maddeleri görüşülerek, mecliste oylandı.

AYSULTAN KADINLAR PLAJI BİR KEZ DAHA İHALEYE ÇIKACAK

İYİ Parti Meclis Üyesi Serdar Sönmez’in önergesi üzerine Uğrak Mahallesi’ndeki Aysultan Kadınlar Plajı hakkında bilgilendirme yapan Başkan Özçelik, “Aysultan Kadınlar Plajı 29 Ağustos 2022’de 3 yıllığına Alanya Belediyesi tarafından kiralanmıştır. O zamanki kira bedeli artarak geldiği için bu yıl ki kira bedeli 1 milyon 89 bin TL. Alanya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi’ne o plaj için 1 milyon 89 bin TL kira ücreti ödeyecektir. Burası 16 Ağustos 2023’te ihaleye çıktı ama giren olmadı ve dolayısıyla geçen yıl kullanılamadı. Bu yıl 30 Mayıs’ta 1 milyon 89 bin TL kira ödeyeceğimiz yeri 1 milyon 100 bin Lira’dan kiraya vermek ve kamu zararı oluşmaması adına üzerine bir para koymadan ihaleye çıkardık fakat bir talep olmadı. Ayrıca 23 Haziran 2024’te yine aynı ücretle ihaleye çıkardık yine talep olmadı. Şu an itibariyle yaklaşık 14-15 ay kira süresi kaldı. Bir kez daha ihaleye çıkaracağız. Eğer yine talip çıkmaz ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne iade etmek adına bir talebimiz olacak. Çünkü 2022’de de 2023’te de ve 2024’te de gelir elde edemediğimiz bir yerin kirasını ödemiş olacağız. Alanya Belediyesi adına bu bir zarar demektir” diye konuştu.

"350 MİLYON CİVARINDA YENİ FATURA GELDİ"

Aysultan Kadınlar Plajının, Alanya Belediyesi tarafından işletilme durumunun sorulması üzerine ise Başkan Özçelik, “Şu anda orada bir tadilat yapılması gerekiyor, demir aksamlı kısımlarda sıkıntı yok bir boya ile yapılabilir ama diğer kısımlara tadilat gerekiyor. Biz iştiraklarla ilgili kısmı daha yeni yeni tamamlıyoruz. Şu dakika için orası için bir şey düşünülüp karar verilmiş değil ama bundan sonraki ihalede de bir talipli çıkmaz ise sezon da yarılanmış olacak dolayısıyla bu yılda bir şey yapılamayacak ama gelecek yıl için düşünebiliriz. Bu konuda polemiğe girmek istemiyorum ama Büyükşehir Belediyesi döneminde ilk açıldığı zamanlarda hızlı bir çalışma oldu ama dönem bittikten sonra oraya talep giderek düştü. Oraya Büyükşehir’le bir otobüs ya da ulaşım desteği yapılsa bile belediye tarafından verimli çalıştırabileceğini düşünmüyorum. Ama şuna da katılıyorum ki belediyeler para kazanma yeri değil, halka hizmet etme makamıdır. Gelecek yıl için düşünebiliriz ama bu yıl için maalesef mümkün değil. Bundan önceki meclis toplantılarında da söylemiştim. Biz buraya belediyenin bilançosunu astık ama seçimden sonra gelecek faturalar var demiştim. 400 milyon Lira’yı bulacak demiştik ve şu ana kadar hakkedişleri yapılmış gelen faturalar 350 milyon civarında. Biliyorsunuz ödeme yapılamayınca müteahhitler öteliyorlar ve daha geleceğini düşündüğümüz faturalar var. Bu yüzden seneye düşünebiliriz ama bu yıl hem zaman yok hem para yok. Benim yönetim anlayışımı biliyorsunuz, ben sizleri muhalefet olarak görmüyorum. Ben bu meclisi Alanya’yı yönetecek kişiler olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

"2025’DE 3 ADET KREŞ YAPIMINA BAŞLAYACAĞIZ"

CHP’li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, belediye kreşleri hakkında söz alarak, “Sahada yaptığımız bütün ölçümlerde en öne çıkan şey bir önceki dönemin hizmetlerinin ihtiyaç sahipleri ile buluşmamasıydı. Tabi ki bu şikayetler ve talepler eski belediyenin seçim hezimetinin arka planını oluşturuyor. Ciddi bir seçim başarısızlığına neden olan bir politikaydı bu. Belediyenin sosyal politikalarını bir sosyal denge ve ihtiyaç sahipleri üzerinden yeniden tanımlamak gibi bir önceliğimiz oldu. Kreşin önüne gidiyorsunuz Porsche veya Mercedes’le gelen piyasada o hizmetin en iyisini satın alabilecek insanlar belediyenin hizmetinden yararlanıyor. Biz bu yüzden sosyal yardım dengelerini yeniden kuruyoruz. Bazı kişiler ya daha önce belediyenin şu hizmetini kullanıyoruz şimdi kullanamıyoruz diyenler olabilir. Doğrudur biz bu konuda çok netiz, Osman Başkan çok net. Başkanlık kontenjanı olsun mu diye sorduğumda hayır sosyal dengeye göre yapalım diyor. Belediyeyi yönetenlerin zenginleştiği, belediyenin neredeyse borç batağına düştüğü, belediye çalışanlarının geçim derdine düştüğü bir denklem kesinlikle dönüştürülmesi gereken bir denklemdi bizim için. Bunu dönüştürmek için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Başkan Özçelik ise, 2025 yılında 3 adet kreş yapımına başlanılacağını belirterek, “Alanya için yapılmalıdır ve biz de 2025’te 3 adet kreş yapımına başlayacağız” dedi.

DEV EKRANDA MAÇ YAYINI İPTAL EDİLDİ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, mecliste vatandaşlara bir duyuru yaparak, “Biliyorsunuz; milli takım maçlarını biz Atatürk Anıtı önünde vermiştik. Bugün akşamda hem Atatürk Anıtı önü hem de Mahmutlar’da ekran kurarak vatandaşlarımızla birlikte izleyelim demiştik ama az önce devletimizden gelen bir talep ile tüm Antalya bölgesinde dev ekranlarda maç izlenmemesi konusunda bir talep geldi. Haklılar mı? Evet, bunu değerlendirebiliriz çünkü ülkemiz hassas bir dönemden geçiyor. Milli duruşumuzun gerektirdiği sorumluluklar doğrultusunda bugün ki maç yayınlarını maalesef yapamayacağız. Vatandaşlarımıza anlayışları için teşekkür ediyorum" dedi.