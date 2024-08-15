Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Ağustos Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı’na Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Başkanlık yaptı. İki maddeden oluşan toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Özçelik, “Propaganda döneminde Alanya Belediyesi yönetimini, bütçe açısından eleştirmiştim. Bildiğiniz gibi bütçe, bizden önceki dönemde oluşturulmuştu ve 4 milyar 605 milyon liraydı. Bunu da seçim döneminde defaatle dile getirdik. Bunun 2,8 milyar TL'si gelirler olarak planlanmış, 1 milyar 800 bin liralık kısmının da bütçemize kaydedildiği gibi mülk satışıyla karşılanması öngörülmüş ve bütçe bu şekilde denkleştirilmiştir. Buraya nereden gelindi? 2021 yılında denk bütçe yapılmış. 527 milyon lira gelir, 463 milyon lira gider. 2022 yılında 974 milyon lira gelir, 1077 milyon lira gider; eksi 103 milyona düşmüş. 2023 yılında yani seçim döneminin rüzgarlarının başladığı dönemde bütçe üçe katlanmış ancak 1,7 milyar gelir elde edilmiş. 2,3 milyar gider yapılmış. Eksi 570 milyon lirayla 2023 yılı kapatılmış. 2024 yılına gelindiğinde, 2023'te 1,7 milyar gelir olacağı yazılmışken, 2024 yılında 2,8 milyar gelir öngörülmüş. Gider olarak da karşılığı 4,6 milyar yazılmış ve 1,8'i mülk satışıyla karşılanacak denilmiş. 2024 yılının ilk 7 ayı tamamlandığında ise bizden önceki yönetim tarafından yapılan bütçe 635 milyon TL açık vermiştir.” dedi.

"YAPILMAMASI GEREKEN BÜYÜKLÜKTE BİR BÜTÇE YAPILMIŞ"

Bütçe açığıyla ilgili konuşan Başkan Özçelik, “Burada seçime girilmenin heyecanı ve hevesi olabilir. Yapılmaması gereken büyüklükte bir bütçe gerçekleştirilmiş, yazılmış ve bugünlerin ayak sesleri 2023'de gelmeye başlamıştır. 31 Temmuz sabahında belediyenin vergi dairesinde olan borçlarından dolayı sabah saat 08.00'de e-haciz uygulanarak işe başladık. 150 milyon liralık daha muhtelif taşınmazlarımızı ipotek etmek üzere vergi dairesine teminat gösterdik. Yani toplam 300 milyon lira bir ipotek göstererek bu sorunu geçici olarak çözdük. Önümüzdeki dönem içerisinde altyapısını oluşturarak bu yerler satılacak ve belediyenin borçları ödenmiş olacak. SGK'ya toplam 649 milyon 449 bin TL borcumuz oluşmuş. Bunun 189 milyon lira karşılığı önceki dönemde yerler ipotek edilerek SGK'ya verilmiş. 460 milyon liralık kısmı için de 6 Ağustos gününde yaptığımız görüşmenin sonucunda 1 gün süre alabildik. 1 gün sürenin sonucunda da kendilerine 460 milyon lirayı karşılayacak gayrimenkul devri önerdik ve bunlar için Meclis kararı almamız gerekiyor. Meclis kararı almak adına bugün buradayız.” şeklinde konuştu.

"BELEDİYEMİZİN GİDERLERİNİ AZALTABİLMELİYİZ"

Sürdürülebilirliğin yakalanması gerektiğine dikkat çeken Başkan Özçelik, "Belediyemizin giderlerini azaltabilmeliyiz. Gelirlerimizi yükseltebilmeliyiz ve borcu sürdürülebilir bir hale getirmeliyiz. Bugün burada biz değil de başkası olsa, yarın bir başkası olsa ve bu sistem devam ederse, bugün karşılaştığımız SGK'dır, vergidir, vesairedir, borçlardan dolayı dışarıdan ihale alan, iş yaptırdığımız insanlar da parasını alamazsa devlet gibi onlar gelir, onlar da icralarını koyarlar ve bu sistem tıkanır. Dolayısıyla bizim gelir-gider dengemizi kurup sürdürülebilir bir borç yapısı altına girmemiz lazım" diye konuştu.

"BÜTÇE HASSAS DÜŞÜNÜLEREK YAPILMALI"

Bütçenin hassas düşünülerek yapılması gerektiğine işaret eden Başkan Özçelik şöyle konuştu, "SGK'ya 650 milyon lira, 340 milyon lira da vergi dairesine borcumuz var. 150 milyonu da kesinleşmek üzere olan kamulaştırmasız el atma davalarından gelecek ve bunun 350 milyonu geldi. 500 milyon lira da öyle borcumuz var. Dolayısıyla 1 Nisan'dan öncesi haklılığını ve haksızlığını tartışmıyorum. Alanya Belediyesi'nin kendi yaptığı hizmetten kaynaklanmayan büyük bir borcumuz var. Yani toplamda yaklaşık 4 milyar TL borcumuz var. Ama şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Vergi borcumuz var mı? Var. Nereden var? İşte SGK'dan borç var. Muhtasar beyannamelerden stopaj vesaire borcumuz var. KDV yükümlülüğü açısından kanunun tanıdığı yapısal avantajlardan yararlanılmamış ve borç büyüdükçe büyümüş. Belediyeye gelen faturaların KDV'sini biz mahsup edemiyoruz. Ama iştirakler birimi kurulmuş ve faturalar iştiraklere alınmış olsaydı KDV mahsubu yapabilecektik. Çalışan arkadaşlarımızdan aldığım bilgiler çerçevesinde geçmişte yönetimlere önerilmiş olmasına rağmen bu oluşumlar yapılmamış. 1 Ocak-31 Temmuz arasındaki gelirimiz 1 milyar 615 milyon TL, giderlerimiz 2 milyar 250 milyon TL, 7 aylık bütçe açığımız yaklaşık 635 milyon TL. Bunun 1 milyar 15 milyon TL'si işçilik olarak kayıtlarımızda var. Kalanları akaryakıt, iş makine kiralamaları, yol yapım giderleri, ham madde alımları, ek hizmet binasının yapımındaki yapılan ödemeler, elektrik alımları, taşıt, onarım bakım giderleri. Bu verilerin eşliğinde aylık gelirimiz yaklaşık 231 milyon lira gibi gözüküyor. Giderlerimiz ise 321 milyon lira civarında gözüküyor. Ve bizim dışarıya astığımız gelir-gider tablosunda bildiğiniz üzere aylık 72-73 milyon lira eksiğimiz var demiştik. İlk yedi ayın sonucunda aşağı yukarı doğru hesap yaptığımız ortaya çıkmış. Aylık 90 milyon 642 bin lira bizim bu dönem içerisinde ayın birine başladığımızdaki eksi rakamımızdır.”

Başkan Osman Tarık Özçelik’in konuşmasının ardından, gündem maddeleri görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.