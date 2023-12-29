Off-Road araçlarıyla kar havası almaya gittiklerini belirten Toprak Razgatlıoğlu, “Yanlış anlaşılma oldu” diye konuştu. Razgatlıoğlu açıklamasında, "Gökbel'e gidelim" dediklerini belirtti. Ancak beklenmeyen bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Razgatlıoğlu, "Normalde biz mangal yakmaya çıkmıştık yaylaya. Gökbel’e gidelim dedik, kar olduğu için özellikle oraya gittik. Kar havası olsun diye. Arkadaşlarımla ağabeylerimle eğlenmeye gittim. Tabii ki orada beklemediğim bir şey oldu. Aslında riskli bir şey yoktu. Boş bir alanda karda arabalar saplandı kaldı. Daha sonrasında da biz çeken bölgeye ulaştık. Çeken bölgede de arkadaşlarımıza haber verdik. ‘Vinçli bir araçla gelin, araçları çekelim, daha sonrasında da Alanya’ya inelim’ diye. Tabii ki de bu biraz uzun sürdü. Yukarıda yaklaşık 2 saat sürüyor. Daha sonrasında tabii aşağı inerken, telefonlarım çaldı. Mesajları gördük. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler için seferber olan herkese teşekkür ediyorum. Yanlış anlaşılmaydı diyebiliriz. Ama tekrardan teşekkür ediyorum. Herkes seferber olmuş. Birçok kişi telefonumu çaldırıyor, mesajlar gördüm. Gerçekten kendi kendime de korktum. Hem AFAD ekibi hem bizimle ilgilenenler için hem onları meşgul ettik, hem korkuttuk. Sapa sağlamız. Sadece bir yanlış anlaşılma. Tabii ki bir yanlış anlaşılmayla bir habere çıktık. Tekrar söylüyorum. Herhangi bir sorunumuz yok. Mangalımızı da yaktık, yemeğimizi de yedik. Çok kişi korktu, çok kişi ulaşmaya çalıştı. Onlar da kusura bakmasın” dedi.

KAYNAK: Gerçek Alanya