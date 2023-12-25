Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in kentteki vatandaşları kitapla buluşturmak, çocuklara kitap sevgisi aşılamak ve Alanya’nın eğitimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği Alanya Kitap Fuarı’nın 5.’si gerçekleştirildi. 10 gün boyunca Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara günlük 5 bine yakın vatandaş katıldı. Hem fuar alanı hem de söyleşi ve imza etkinlikleri 10 gün boyunca bir an olsun boş kalmazken, kitapseverler rekor katılımlı unutulmayacak bir fuara şahitlik ettiler.

UZMAN KONUKLAR SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİLER

5. Alanya Kitap Fuarı 10 gün boyunca birbirinden önemli alanında uzman isimleri ağırladı. Fuar kapsamında Araştırmacı Yazar Erol Çalı, Televizyoncu Pelin Çift, Çocuk Kitabı Yazarı Cansu Erkan, Eğitimci Yazar Dilek Cesur, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, Psikolog Yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, Oyuncu Açelya Akkoyun, Şair Yazar Serdar Tuncer, Aile Danışmanı Yazar Saliha Erdim, Eğitimci Yazar Gri Koç Gökhan Müftüoğlu, Klinik Psikolog Yazar Beyhan Budak, Çocuk Kitabı Tülin Kozikoğlu, Tarihçi Yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ve Tarihçi Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu söyleşi ve imza etkinliği düzenledi. Söyleşilere vatandaşlar yoğun bir katılım gösterdiler ve Kültür Merkezi Salonu 10 gün boyunca kapalı gişe oldu. Fuar kapsamında yerel yazarlarda stantlarını açarak vatandaşlarla buluşma ve imza etkinliği düzenleme fırsatı buldular.



YAYINEVLERİ VATANDAŞLARI KİTAPLARLA BULUŞTURDU

15 Aralık’ta kapılarını açan fuar alanında, ülkemizin en önemli ve en büyük yayınevleri stant açtılar. 10 gün boyunca açık olan stantlarda çocuk kitaplarından boyama kitaplarına, tarihi kitaplardan romanlara kadar binlerce kitap vatandaşlarla buluştu. Yayınevleri 10 gün süren fuarda büyük indirimler ve kampanyalar gerçekleştirdiler. Kitapseverler de aradıkları her türlü kitabı ucuz ve kaliteli bir şekilde elde etme imkanı buldular.

ÇOCUK ATÖLYELERİNE YOĞUN İLGİ

Fuarın amaçlarından birisi olan çocuklara kitap sevgisi aşılamak için çocuk atölyeleri düzenlendi. Uzman isimler yönetiminde gerçekleştirilen atölyelerde Ayraç Yapım Atölyesi, Karakalem Çalışması, Sonbahar Temalı Resim Atölyesi, Masal Atölyesi, Yaratıcı Drama Atölyesi, Örme Tekniğinden Kalemlik Atölyesi, Yaratıcı Okuma Atölyesi, Orf ve Ritim Atölyesi, Yüz Boyama Atölyesi ve Akıl Zeka Oyunları Atölyesi gibi pek çok etkinlik düzenlendi. Alanya Kaymakamlığı ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma ile okullarından öğretmenleri gözetiminde fuar alanına gelen öğrenciler bireysel olarak da aileleri ile katılım sağlayarak renkli etkinliklerle hem eğlendi hem de öğrendiler.

BAŞKAN YÜCEL: ÇITAYI YÜKSELTEREK YENİDEN BİR ARAYA GELECEĞİZ

Fuarın kapanış gününde vatandaşlarla buluşan Başkan Yücel, “10 gündür süren ‘Bu Şehirde Okur Var’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz 5. Alanya Kitap Fuarımızın sonuna geldik. Birbirinden değerli 14 yazarımızın katılması ve günlük 5 bine yakın vatandaşımız ile fuarımız amacına ulaştı. Bu fuarda emeği geçen başta Kaymakamımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve çalışan tüm kadrolarımızı tebrik ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan ve büyük ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda çıtayı daha da yükselterek kitap fuarımızı vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.