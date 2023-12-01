2024 Yerel Seçimlerine aylar kalırken partilerin aday açıklamaları devam ediyor. Son olarak Alanya Belediye Başkanlığı için Zafer Partisi’nin adayı belli oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alanya adayı olarak Alanya Medical Help sahibi Estetisyen Doktor Tahsin Biner’in adaylığını açıkladı. Edinilen bilgilere göre Biner’in Ankara’da Genel Merkez’e gittiği öğrenildi.