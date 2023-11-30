Geçtiğimiz pazar günü yapılan AK Parti temayül yoklaması sonra gerek sosyal medya gerekse Antalya kulisleri olsun Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Hakan Tütüncü’nün ismi gündeme geldi. Gerek Genel merkez gerekse AK Parti İl Başkanlığı’nden herhangi resmi bir açıklama gelmezken, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ün sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Antalyalılara seslenen Başkan Tütüncü, şu cümlelere yer verdi;
‘Bekle bizi Antalya’ diyen Başkan Tütüncü şu ifadeleri kullandı: “Bembeyaz portakal çiçekleri açtığında mavi atlasları kucaklayan yemyeşil bahçelerinle bekle. Anadolu kıtasına yaslanmış, tepeleri karlı Beydağlarınla bekle. Bekle bizi Antalya. Kiremit çatılı beyaz evlerinle, Kaleiçi’nin dar sokaklarıyla, Yivli Minarenle bekle.. Bekle bizi Antalya. Umut dolu bir şafakta zafer şarkılarıyla gelişimizi bekle. Bekle bizi Antalya.”