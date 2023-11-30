Geçtiğimiz pazar günü yapılan AK Parti temayül yoklaması sonra gerek sosyal medya gerekse Antalya kulisleri olsun Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Hakan Tütüncü’nün ismi gündeme geldi. Gerek Genel merkez gerekse AK Parti İl Başkanlığı’nden herhangi resmi bir açıklama gelmezken, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ün sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Antalyalılara seslenen Başkan Tütüncü, şu cümlelere yer verdi;