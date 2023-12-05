Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Yavuz Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Gazipaşa Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. Aday Adaylığı başvurusu için MHP Genel Merkezinde temaslarda bulunan Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaretinin hemen arkasından başvuruda bulundu. Başvuru yapmasının ardından açıklamada bulunan Uysal, “Değerli dava arkadaşlarım, çok kıymetli Gazipasali hemşehrilerim;

Bugün liderimiz Sn Devlet Bahçeli Bey'in elini öpüp, hayır dualarını alarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde MHP Gazipaşa Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı başvurumu yapmış bulunuyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışı ile Gazipaşayı buluşturmak, memleketimizi hak ettiği yerlere getirmek, aşk ile yorulmadan hizmet etmek üzere bu sürece "Bismillah!"dedik.

Çıkmış olduğumuz bu yolda desteklerini esirgemeyen başta liderimiz Devlet Bahçeli Bey olmak üzere, Ülkü Ocakları Genel Başkanım Ahmet Yiğit Yıldırım Bey'e, MHP Genel Başkan Yardımcılarımiza, Antalya Milletvekillerimiz Abdurrahman Başkan ve Hilmi Durgun Beylere, MYK Üyelerimiz Sn Hüseyin Yıldız Bey'e, MHP Antalya il başkanım Onur Temel Bey'e, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanım Ferhat Aksoy Bey'e ve Gazipaşa MHP İlçe Başkanim Numan Terzi Bey'e çok teşekkür ediyorum.

Sefer bizden Zafer Allah'tan diyerek siz değerli Hemşehrilerimi saygı ve hürmetle selamlıyor, destek ve dualarınızı bekliyorum." diye konuştu.