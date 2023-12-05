Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti’nin yerel seçimlerde ittifak kurup kurmayacağı netlik kazanmıştı. İYİ Parti GİK’ten yapılan açıklamada seçimlere kendi adayıyla girmek istedikleri belirtildi. Bu açıklamaların ardından bugün Alanya’da dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. İYİ Parti’nin ittifakı reddetmesinin ardından bugün Alanya’da düzenlenen bir programa katılan Cumhur İttifakı ortaklarının verdiği pozlar dikkat çekti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ün programda gülümseyerek yaptıkları samimi sohbetleri kameralara yansıdı.