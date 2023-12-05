Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, yaptığı basın açıklamasında Milletvekili Aykut Kaya’nın yaptığı eleştirilerin yersiz olduğunu ifade etti.

Başkan Tavlı yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘’İYİ Parti Milletvekili Sayın Aykut Kaya’ya vekilliğini yaptığı bölgeye göstermiş olduğu duyarlılık için teşekkür ediyorum. Ancak ;Bir vekil bölgesine gerçekten hizmet etmek istiyorsa, bölgesinin derdiyle dertlenip, eksikliklerinde eksik hissetmek istiyorsa kendisine oy veren halkın isteklerine, eksikliklerine ve ihtiyaçlarına iyi kulak vermeli ve tüm bunları iyi tespit etmelidir. Sadece yapmış olmak için yapmak, kendisini bölgenin dertlerini Meclise taşıyor gibi göstermiş olmak için yaparsa bu hizmet olmaz şov olur. Kendi reklamını yapmak, kendine yatırım yapmak olur. Sayın vekilin TBMM grup toplantısında yaptığı yarım yamalak, eksik ve yanlış bilgilere dayalı konuşma ne yazık ki sayın vekilin derdinin bölgesine, vatandaşlarına hizmet etmek değil, şov yaparak yerel seçim öncesi yanlış ve eksik beyanlara dayalı algı yaratmak olduğunu üzülerek görüyoruz. Sayın vekil konuşmasında bazı doğru noktalara değinmiş olsa da Alanya’mızda onkoloji servisinin olmadığını beyan etmesi burada yapılmak istenenin hizmet ve yapısal eleştiri olmadığını gösteriyor .Alanya gibi büyük bir ilçede 2 aydır atayamadıkları ilçe başkanı ve doğal olarak ilçe teşkilatının burada yarattığı boşluk ve koyvermişlik Sayın Vekilin ve partisinin halktan ve yapılanlardan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Zira hastanemizde onkoloji tanı ve tedavi merkezi 2020 yılı temmuz ayından itibaren faaliyetine başlamıştır. Bu tarihten itibaren hem onkoloji hem hematoloji hastalarının tanı ve tedavi işlemleri yürütülmektedir. Hastanemiz kemoterapi ünitesinde tüm kanser türlerine yönelik tedavi uygulanmaktadır. 2023 yılı ilk 11 ayında onkolojide 13.396,hematoloji kliniğinde toplam 7632 poliklinik hastasına hizmet verilmiştir. Hematoloji onkoloji kemoterapi ünitesinde ise 2023 yılı ilk 11 ayında 4822 seans kemoterapi uygulanmıştır. Sayın vekile son olarak şunu belirtmek istiyorum; Alanyamız için, bölgemiz için taş üstünde taş koyan herkesten Allah razı olsun. Tabii ki eksikler aksamalar olacaktır tabii ki eleştirilecek uygulamalar da olacaktır. Bunları birlikte düzeltmeye birlikte tamamlamaya, yapısal gerçek eleştirilere her zaman açığız AMA olanı olmamış gibi gösterenlerin, yapılanı yapılmamış gibi lanse edenlerin, yalan yanlış bilgilerle algı yaratma peşinde olanların da her daim karşısında olacağımızı ve bunlara müsaade etmeyeceğimizi de herkes bilmelidir” dedi.