Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, “Adaylığımla ilgili tereddütüm yok. Partimin aradığı kriterler Muhittin Böcek’te vardır. Bu anlamıyla o değerlendirmeler sonucunda resmi olarak adaylığımızın açıklandığı gün itibariyle de partimize ve Antalyalılara öncelikle destekleri için teşekkür ederek başlayacağız” dedi.

2019 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Böcek, belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalara da değindi. Böcek, “Hepsini çok iyi yaptık. 30 belediye başkanı Külliye’ye gitmiştik. Cumhurbaşkanı ‘Ne kadar borcunuz var’ dedi. 6 milyar 108 milyon dediğimde çok şaşırmıştı. Önceki döneme rağmen tasarrufa giderek Hazine garantisiz kredi bulan bir Antalya Büyükşehir Belediyesi haline getirdim. Bundan 20-25 gün önce Fransa-Paris’te Fransız Kalkınma Ajansı’ndan 59 milyon 850 bin euro kredi getirdim. Dünya Bankası’nda 420 milyon liralık çevre dostu kredimiz 2024 yılında başlıyor” ifadelerini kullandı.

“En büyük rakibim, kendim”

‘Antalya bir yıl AKP bir yıl CHP yönetiminde olmasıyla dikkat çeken bir şehir. AKP cephesinde Mevlüt Çavuşoğlu, Menderes Türel, Hakan Tütüncü’nün isimleri geçiyor. Antalya ikinci kez CHP’de kalırsa uzun zaman sonra bir ilk yaşanmış olacak. Bu gerçekleşecek mi?’ sorusuna Böcek, “İşte bunun rekorunu kıracağız inşallah. Genel Başkanım da Antalya Büyükşehir Belediyesi genel başkan olduktan sonra ilk ziyaretim dedi. Anı defterimizi de ziyaret anısına imzaladı, orada ‘Geçmiş dönemde bir AKP, bir biz almışız ama Antalyalı bu dönem vermeyecek’ dedi. Bu dönem Allah’ın izniyle ikinci dönemin rekorunu kıracağız. Antalya’da dört dönem üst üste belediye başkanlığı yapan yok, o rekor da bizde. Çok net, bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. En büyük rakibim, kendim. Başka rakip tanımıyorum. Hangisi olacak? Bak bulamıyorlar, mücadeleye devam ediyorlar” diye yanıt verdi

“Rekor kıracağız”

“Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul eden, Atatürk’ün devrimlerine inanan, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkan, ezanımıza, al bayrağımıza sahip çıkan ülkücülerin, AK Partililerin, ‘Bütün vatandaşların oylarına talibim’ dedim. Antalya da beni bağrına bastı. Rekoru kıracağız, ikinci kez Antalya’da büyükşehir belediye başkanlığını CHP kazanacak.”