İYİ Parti oy çokluğuyla aldığı kararla CHP’nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti. İYİ Parti’nin bu kararı sonrası parti içinden ilk istifa haberi geldi. Eski İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aydın, “Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor. Ülküme ve ülkeme haksızlık edilmesine göz yummam mümkün değildir diyerek; sürdürülen yanlış politikaların ortağı olmamak için istifa ediyorum” dedi.
İttifak Reddi Sonrası İYİ Parti’de Ayrılık! Eski İl Başkanı İstifa Etti
İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak kapılarını kapatırken bu karara tepki gösteren eski İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın zehir zemberek bir açıklama ile partisinden istifa etti.
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