İYİ Parti oy çokluğuyla aldığı kararla CHP’nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti. İYİ Parti’nin bu kararı sonrası parti içinden ilk istifa haberi geldi. Eski İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aydın, “Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor. Ülküme ve ülkeme haksızlık edilmesine göz yummam mümkün değildir diyerek; sürdürülen yanlış politikaların ortağı olmamak için istifa ediyorum” dedi.