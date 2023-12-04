eçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel'le görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olası iş birliği kararı için İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı Toplantısı'nı işaret etmişti. Bugün toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti. İYİ Parti'nin kararını duyuran Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Seçimlere hür ve müstakil girme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Kararını Verdi! CHP İle İttifak...
Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin İYİ Parti GİK kararını verdi. İYİ Parti CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapacak mı? İşte o karar...
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