Başkan Topaloğlu, basın açıklamasında yaptığı konuşmasında, sorumlulukları gereği herkes gibi afaki konuşmadıklarını ve yalan yanlış bilgilerle toplumun karşısına çıkmadıklarını söyledi.

27 yıllık öğretmenlik ve 15 yıllık belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde her zaman doğruları anlatmaya çalıştığını ifade eden Başkan Topaloğlu, “Birisini eleştirmek istersen elinde resmi belge olması gerekir. İnsanları töhmet altında bırakmamak lazım. Bir hafta önce burada yaşanan ağaç kesimleri ile ilgili konuyu gündeme getiren benim. Basın mensuplarına fotoğrafları gönderen de benim. Bizim aleyhimize açıklama yapanların bu işlerden hiç haberi yoktu. Burada yaşananları görünce basına servis ettik. Basın bunu yazdıktan sonra Türkiye gündemine oturdu. Ancak o zaman haberleri oldu” dedi.

Söz konusu alanın 1969 yılında Kemer’in ilk tahsis edilen yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Topaloğlu, “Otel yapılmak için tahsis edilmiştir ve ön onayı verilmiştir. 1971 yılında ön onay resmi onaya çevrilmiştir. 1971 yılına kadar orman olan bu yer 1972’de Milli Park olarak ayrılmıştır. Fransız şirket burayı 49 yıl çalıştırmış, tahsis bitince başka bir şirkete 2023 yılında devretmiş. Ve tahsis sınırları 1969’dan 2024’e kadar hiç değişmemiş. Fakat bu devir esnasında orman milli parka, “Sen buradaki çalı çırpı ve bitki örtüsünü temizleyeceksin, kuruyan ve çürüyen odunları buradan alacaksın, geçen sene buraya yıldırım düştü ve çıkan yangın sonrası helikopterle müdahale edildi, bu temizlik sana ait olacak” demiş. Bu temizlik yapılırken hem milli parktan ormancı görevliler hem de Türkiye Ormancılar Derneği’nden bir şef devamlı burada bulunmuştur. Buradaki otlar temizlenmiş. Bunlar resmi bilgilerdir. Çürüyenler doğaya bırakılmıştır. 100 ster kuruyan odun ise Milli Parklar Şefliği’nin kontrolünde Kuzdere Mahallesi’ndeki orman deposuna teslim edilmiştir. Bunların resmi belgeleri vardır. Bunları Türkiye gündemine biz getirdik. Buraya gelip açıklama yapan arkadaşların bunlardan haberleri yoktu. Biz doğacıyız. 27 yıl öğretmenlik döneminde doğayı koruyalım, yeşili sevelim diye çocuklara öğretmişiz. Bu anlattıklarımı bırakıp odun kesip satacağız öyle mi? Bunlara çocuklar güler. Ben zaten muhalefetteyim. Ben kamuda sorumluluğun ne demek olduğunu bilen biriyim. Konuşacaksan elindeki belgelerle konuşacaksın” ifadelerini kullandı.



Başkan Topaloğlu, konuyla ilgili gerekli yerlere resmi yazıları da yazdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

“İdaremize yönlendirilen suçlamalara istinaden ormanlık alanda izinsiz yapılan ağaç kesimi, yol açılması, makilik alan temizliği, yaban keçilerinin toplatılması işlemleri, izinsiz, kontrolsüz dahilinde olup olmadığı, izniniz var ise kimlerin bu işlemleri yaptığı ayrıca Çalış Tepesi’nde herhangi bir imar planı çalışması yapılıp yapılmadığı hususları hakkında ivedilikle bilgi verilmesi diyor. Buradaki dağ keçilerini toplatan ben değilim. Bunları basınla paylaşan ve eleştiriyi yapan biziz. Resmi belgeleri toplayan biziz ama suçlu yine Necati Hoca. Ne Necati Hocaymış ben de merak ettim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nün onayladığı plan da burada. Bir şeyi eleştirirken elinde resmi belge olması lazım. Kimseyi kandırmanın anlamı yok. Buradaki dağ keçileri buranın doğallığı ve güzelliğidir. Bu keçileri toplatan varsa eğer yetkililerin bunu bulması lazım. Biz bu işin peşindeyiz ve takipçisi olacağız. Buradaki doğa hiçbir yerde yok. Turistler buraya bu doğayı görmeye geliyor. Kemer’de yazın yangın çıktı. 5 gün hiç uyumadık ve evimize gitmedik. Eleştiren arkadaşların hiçbirini ben yangın yerinde görmedim. Her zaman doğruları söyledim ve söyleme devam edeceğim.”

Editör: Can KISA