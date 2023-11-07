Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura çekilişi, İstanbul Riva Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Bir önceki turda Kütahyaspor’u 4-1 yenen temsilcimiz Corendon Alanyaspor’un 4. turdaki rakibi Trendyol 1. Lig’de şampiyonluğa oynayan Kocaelispor oldu. ZTK 4. Tur maçları 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kura çekilişine seri başı takım olarak katılan Alanyaspor, kupa mücadelesine Oba Stadı’nda çıkacak.