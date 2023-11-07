Plaj Futbolu Süper Finalleri Alanya’da Başlıyor Plaj Futbolu Süper Finalleri Alanya’da Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura çekilişi, İstanbul Riva Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Bir önceki turda Kütahyaspor’u 4-1 yenen temsilcimiz Corendon Alanyaspor’un 4. turdaki rakibi Trendyol 1. Lig’de şampiyonluğa oynayan Kocaelispor oldu. ZTK 4. Tur maçları 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak. Kura çekilişine seri başı takım olarak katılan Alanyaspor, kupa mücadelesine Oba Stadı’nda çıkacak.