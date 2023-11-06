Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında temsilcimiz Corendon Alanyaspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor’a konuk oldu. Fatih Tekke, Alanyaspor’un başında çıktığı ilk maçında mağlup oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada ev sahibi takım, 64. dakikada Olivier Kemen’in kaydettiği gol ile 1-0 öne geçerek maçın skorunu belirledi.