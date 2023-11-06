Finallerde; Manavgat 07 Spor Kulübü, Aziziye Spor, Gevaşspor, Arsuz Gözcüler Spor, Karataş Belediye Spor, Kocaali Spor, Seferihisar Citta Slow, Ercişspor, Giresun Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Gümüldürspor, 19 Mayıs Spor, Türşad, Cıty Lıne Alanya Belediye Spor takımları mücadele ediyor.
Türkiye Bölgesel Lig Etaplarının birincilerinden oluşan Süper Finallerinin ilk gününde Alanya’mızı temsil eden City Line Alanya Belediyespor takımı, Arsuz Gözcüler Spor takımını 7-0 yenerek ilk günü galibiyetle tamamladı.