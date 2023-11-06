Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Ligi’nin Süper Finalleri bugün City Line Alanya Belediyespor’un maçı ile Alanya’da başlıyor. Belediyespor ekibi, bugün saat 12.30’da Rüzgar İnşaat Arsuz Gözcüler ile karşılaşacak.
İşte Süper Finaller Fixtürü:
6 Kasım Pazartesi:
CITY LINE ALANYA BELEDİYESPOR - RÜZGAR İNŞAAT ARSUZ GÖZCÜLER : 12:30
GÜMÜLDÜR SPOR - KARATAŞ BELEDİYE SPOR : 14:00
SEFERİHİSAR CITTA SLOW - KOCAALİSPOR : 15:30
GİRESUN AİLE VE SOS. HZM. MÜD.- 19 MAYIS BELEDİYESPOR :17:00
ÖMEROĞULLARI ERCİŞSPOR - GEVAŞ BELEDİYE SPOR :18:30
7 Kasım Salı:
TÜRŞAD SPOR KULÜBÜ - GÜMÜLDÜR SPOR : 11:00
KARASU AZİZİYE SPOR - SEFERİHİSAR CITTA SLOW : 12:30
GEVAŞ BELEDİYE SPOR - GİRESUN AİLE VE SOS. HZM. MÜD. : 14:00
MANAVGAT 07 BELEDİYE SPOR - CITY LINE ALANYA BELEDİYESPOR : 15:30
19 MAYIS BELEDİYESPOR - ÖMEROĞULLARI ERCİŞSPOR : 17:00
8 Kasım Çarşamba:
KOCAALİSPOR - KARASU AZİZİYE SPOR : 11:00
RÜZGAR İNŞ. ARSUZ GÖZCÜLER - MANAVGAT 07 BELEDİYE SPOR : 12:30
ÖMEROĞULLARI ERCİŞSPOR - GİRESUN AİLE VE SOS. HZM. MÜD. : 14:00
19 MAYIS BELEDİYESPOR - GEVAŞ BELEDİYE SPOR : 15:30
KARATAŞ BELEDİYE SPOR - TÜRŞAD SPOR KULÜBÜ : 17:00