Trendyol Süper Lig’de kötü günler geçiren temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Ömer Erdoğan’ın yerini dolduracak teknik adamı buldu. Akdeniz ekibi, son olarak A Milli Futbol Takımı’nda görev alan Kenan Koçak ile prensipte anlaştı. A Milli Takım’da Teknik Direktör Stefan Kuntz’un yardımcılığı yapan Koçak ile yıllık yaklaşık 250 bin Euro ücrete el sıkıştığı iddia edildi. Kuntz’un gönderilmesi sonrası milli takımda devam etmesi istenen Kenan Koçak, kulüp takımı çalıştırmak istediğini söyleyerek görevinden ayrılmıştı. Gurbetçi 42 yaşındaki teknik adam, T. Mannheim, Hannover, Saundhausen, ve W. Mannheim takımlarını çalıştırmıştı.

KAYNAK: Alanya Postası