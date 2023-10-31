Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Turu'nda günün kapanış maçında Süper Lig ekibi Alanyaspor, 3.Lig temsilcisi Belediye Kütahya Spor'u konuk etti. Ligde son oynanan Sivasspor maçının ardından teknik direktörü Ömer Erdoğan'la yollarını ayıran Turuncu-Yeşilliler, 3.Lig ekibini devirerek hata yapmak istemiyordu. Kütahya temsilcisi ise sürpriz peşindeydi.

Akdeniz ekibi sürprize izin vermedi. 27'de Pione Sisto perdeyi açtı, 34'te Nicolas Janvier farkı ikiye çıkarttı. Anderson 43'te ağları havalandırdı ve Alanya soyunma odasına 3-0 önde gitti. 63'te Berkant Kök, Kütahyalılar'ı umutlandırsa da 80'de Anderson fişi çeken golü kaydetti ve maçın skorunu belirledi: 4-1.

Bu sonuçla Alanyaspor kupada bir üst tura yükseldi, Kütahya ise turnuvaya veda etti.