Atatürk Spor Salonu'nda dün Saat 18.30'da Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Alanya Belediyespor maçı 3-2 aldı.
Kırmızı-Beyazlı Temsilcimiz bugün Saat 18.30'da Develi Belediyespor ile mücadele edecek.
Turnuvaya galibiyetle başladık
Brand Group Alanya Belediyespor Kulübü tarafından 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden KKTC'li Şampiyon Melekler Takımı anısına düzenlenen turnuva başladı.
Atatürk Spor Salonu'nda dün Saat 18.30'da Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Alanya Belediyespor maçı 3-2 aldı.
Yorumlar
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı