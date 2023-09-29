Atatürk Spor Salonu'nda dün Saat 18.30'da Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Alanya Belediyespor maçı 3-2 aldı.

Kırmızı-Beyazlı Temsilcimiz bugün Saat 18.30'da Develi Belediyespor ile mücadele edecek.