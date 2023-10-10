Dünyanın en çok ziyaret edilen destinasyonlarından biri olan Antalya, mağara oluşumu bakımından oldukça zengin bir il olup Türkiye’de turizme açık mağaraların önemli bir kısmına ev sahipliği yapmaktadır. Antalya’da yaklaşık 500 kadar mağara tespit edilmiştir. Bunlardan yalnızca birkaç tanesi uluslararası öneme sahiptir. Özellikle Damlataş Mağarası, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olması sebebi ile bu mağaralar arasında diğerlerinden çok daha farklı bir öneme sahiptir. Bugün Damlataş Mağarası’nı inceleyeceğiz birlikte.

İSMİNİ NEREDEN ALMIŞ?

Damlataş Mağarası 15 bin sene önce oluşmuştur. 15 bin yıl önce yağmur yağdıkça mağaranın tavan kısmına su akmış ve bu akan su mağaranın ısı ve nemi ile sarkıtların oluşmasını sağlamıştır. Ardından mağaranın sıcaklığının yüksek olması sonucunda damlalar erimiş ve ardından donmuştur. Bunun sonucunda ise mağaradaki dikitler ortaya çıkmıştır. Mağara, sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damlataş adını almıştır.

1948 YILINDA BULUNMUŞ

Damlataş Mağarası, 1948 yılında liman inşaatında kullanılacak taş için ocak açılması sırasında bulunmuştur. Mağara, tarihi Alanya Kalesi’nin batı kıyısındadır. Mağaranın giriş kısmında 50 metrelik bir geçit vardır. Yüksekliği 15 metreyi bulan geçitten sonra silindirik bir boşluğa gelinir. Buradan mağaranın tabanına inilir. Mağaranın havası yaz kış değişmez; sıcaklık 22 santigrat derece, rutubet yüzde 95, sabit basınç 760 mm’dir. Mağaranın havasında yüzde 71 azot, yüzde 20,5 oksijen, onbinde 2,5 karbondioksit ve bir miktar radyoaktivite ile iyonlar bulunmaktadır.

‘ASTIM MAĞARASI’ OLARAK DA BİLİNİYOR

Damlataş Mağarası, her mevsim yüzlerce astım hastasını ağırlıyor. Bunun nedeni ise içerideki azot, oksijen ve karbondioksit dengesinin solunum yolu hastalıklarına iyi geldiğinin düşünülmesidir. Bu nedenle mağara bölgede astım mağarası olarak da biliniyor. Doktorlarından mağaraya girmek için rapor alan astım hastaları, tedaviye destek olması açısından günde 4 saat olmak üzere toplam 21 gün mağazayı ziyaret ediyor. Mağaranın geziye açık olmayan bir alanında bekletilen astım hastaları, içeri girerken sembolik bir ücret ödüyor.

Kaynak: Antalya Ekspres