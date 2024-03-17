Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan son verilere göre, Türkiye'de 15-24 yaş arası 2 milyon 525 bin genç ne eğitim sisteminin bir parçası ne de işgücüne dahil durumda. Bu durum, hem genç nüfusumuz hem de gelecekteki ekonomimiz için oldukça endişe verici bir tablo çiziyor.

Göza çarpan Detaylar

-Bu 2 milyon 525 bin gencin 99 bini okuma yazma bilmiyor.

-990 bini lise altı bir okuldan, 628 bini ise liseden mezun.

-Mesleki veya teknik lise diplomalı 457 bin genç ve yükseköğretim mezunu 352 bin genç de ne eğitimde ne de istihdamda.

-Boşta olan gençlerin 893 binini erkekler, 1 milyon 631 binini ise kadınlar oluşturuyor.

-Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2023 verilerine göre yüzde 21.4.

Sorunun Nedenleri:

-Yeterli iş imkanının olmaması

-Eğitim sisteminin işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamaması

-Ekonomik sıkıntılar

-Ailelerin çocuklarını okutamaması

-Erken yaşta evlilik