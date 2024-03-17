Geçtiğimiz aralık aylarında Alperen Ocakları Genel Merkezinden tam not alan Çalışkan, 31 Mart Seçimleri Öncesi Genel Merkez ve İl Başkanlığı tarafından Antalya’nın Doğu tarafında kalan ilçelerinden sorumlu İl Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

Ocak Başkanı Deniz Çalışkan ;

Sayın Antalya İl Başkanımız Numan Çelik Beyfendinin taktirleriyle Antalya Doğu Bölgesinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı Görevine atanmış bulunmaktayım.Öncelikle beni bu göreve layık gören saygıdeğer İl Başkanımız Numan Çelik’e şükranlarımı sunuyorum, Alanya İlçe Başkanlığı görevim devam edecek olup Antalya’nın doğu bölgesinde ki Serik,Manavgat, Gündoğmuş, İbradi,Akseki, Gazipaşa ilçelerimiz de Alperen Ocakları Olarak Teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştır, yakın zaman da inşallah ilçe başkanlıklarımızı açacağız, Alperen’ler olarak hergün bir adım daha ileriye, bir insan daha kazanmaya gayret göstereceğiz.

Her yerde biz, her yerde bizden birileri.