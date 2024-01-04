Alanya’nın 50 ile 100 yıl önceki sosyal yaşamı, kültürü, turizmi, ticari ilişkileri, el sanatları, düğün ve sünnet törenleri başta olmak üzere Alanya’ya özgü tüm gelenek ve göreneklerin yer aldığı siyah-beyaz fotoğraf arşivi her geçen gün büyümeye devem ediyor. Alanya Belediyesi, vatandaşlardan gelen 10 binden fazla fotoğrafı kaydetti. Kopyası alınan fotoğrafları ise sahiplerine geri iade ederek dev bir arşiv oluşturdu.



BAŞKAN YÜCEL: ALANYA’NIN TARİHİNE IŞIK TUTUYORUZ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bu büyük arşivle ilgili, “Alanya Belediyesi olarak zengin kültürel mirasımızı ve yerel değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak için önemli çalışmalar yapıyor; Alanya'nın tarihine ışık tutuyoruz. Eskilerin Alanya'sını tozlu raflardan indirip, asırlık sandıklardan tekrar gün yüzene çıkartıp vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Arşivimizden derlediğimiz fotoğraflarla Uluslararası Turizm ve Sanat Festivalimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Anıt Önü ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Alanya Bayramları Siyah-Beyaz Fotoğraf Sergisi’, Kızılkule ‘100. Yıl Cumhuriyet Sergisi’ gibi büyük organizasyonların yanı sıra düzenlediğimiz pek çok etkinliğimizde de siyah-beyaz fotoğraf sergileri açıyoruz. Bu sergilerle insanlarımıza zamanda yolculuk yaptırıyor, anılarını tazeletiyor, manevi değerleri hakkında farkındalık oluşturuyoruz.” şeklinde konuştu.



BAŞKAN YÜCEL: BİR ZAMANLAR ALANYA KİTABIMIZIN 2. BASKISI YAKINDA VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞACAK

Başkan Yücel, “Tarihi belge niteliği taşıyan bu fotoğrafları, gelecek nesillere de aktarmak için kitap haline getirmiştik. Hazırlıklarını tamamladığımız kitabımızın 2. baskısını da yakında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Evlerindeki fotoğraflarını bizlerle paylaşarak geçmiş ile bugün arasında oluşturmaya çalıştığımız bağın güçlenmesine destek veren değerli vatandaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.



BAŞKAN YÜCEL: KÜLTÜREL MİRASLARIMIZI; KENTİMİZİ TANIYAN, BİLİNÇLİ VE AİDİYET BAĞI GÜÇLÜ KUŞAKLARA AKTARIYORUZ

Kent arşivinin, bir kentin hafızası olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, “Kent arşivimiz geçmişe ışık tutarak yeni nesillerin yapacağı araştırmalarda önemli rol oynayacaktır. Kentin geçmişini ortaya koyan, eldeki tarihi eşyaların, belgelerin, fotoğrafların, tarihi binaların hepsine sahip çıkarak, belli bir düzen içinde sergiliyoruz. Kültürel miraslarımızı; kentimizi tanıyan, bilinçli ve aidiyet bağı güçlü nesillere aktarmak istiyoruz. Bu alandaki çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz. ‘Siyah- Beyaz Alanya Fotoğrafları Arşiv Çalışması’ ile arşivimiz 10 bin fotoğrafı geçti. Kent arşivimiz her geçen gün büyüyor.” ifadelerini kullandı.