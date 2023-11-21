Alanya’nın genç ve başarılı iki iş insanı Soner Kolcuoğlu ve Kardelen Duman, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişan yüzüklerini taktılar. Alanya, İstanbul ve Anamur’da şubeleri bulunan Kardelen Güzellin Salonu işletmecisi Kardelen Duman ile Alanya Kalesi’nde bulunan Öztürk Kolcuoğlu Restoran’ın genç patronu Soner Kolcuoğlu, aile arasında yapılan törenle nişanlandılar. Kız isteme ve nişan ritüellerinin eksiksiz yapıldığı törende, genç çiftin mutlulukları ve heyecanları yüzlerine yansıdı.