Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) kurulduğu yıldan bugüne kadar gelişmesini ve büyümesini sürdürürken aynı zamanda öğrencilerle birlikte ortak hareket etme doğrultusunu da tüm hızıyla sürdürüyor. 2023-2024 Akademik Yılın başlamasının ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ Öğrenci Toplulukları Başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. ALKÜ Yaşam Merkezindeki buluşmaya; ALKÜ Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocakdan, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hilmi Çetinkaya, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Uyaroğlu, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Gençlik Hizmetleri Birimi Sorumlusu Aksen Uçaner ve öğrenci topluluk başkanları katıldı. Sohbet havasında gerçekleşen buluşmada öğrenci topluluk başkanları öneri ve taleplerini Rektör Türkdoğan’a ilettiler.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ÜNİVERSİTEMİZ, ÖĞRENCİLERİMİZLE UYUM İÇİNDE GELİŞİMİNİ SÜRDÜRECEK”

Buluşmada devam eden ve yapılacak projeler hakkında öğrencilere bilgi veren Rektör Türkdoğan, yeni dönemde ulaşımdan güvenliğe, projelere destek verilmesinden öğrencilerin okul içi ve dışında geçirdikleri zamanlarına kadar birçok konunun gündeme alındığının altını çizdi. ALKÜ’nün bölgesinde etkili bir üniversite olduğunu vurgulayan Türkdoğan, “ALKÜ; sağlık, turizm, spor ve bilimsel alanda yaptığı proje ve çalışmalarla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden olmayı başardı. Gelinen süreç içinde sekiz yıllık üniversite olmamızın yanında, büyümemiz ve gelişmemiz tüm hızıyla devam edecek. Bu süreçte üniversitemiz bu gelişimini ve büyümesini öğrencilerimizle uyum içinde ve onların en iyi öğretim göreceği şekilde sürdürecek. Bu konuda bizler her zaman öğrencilerimizin fikirlerini ve taleplerini dikkate alarak ilerleyeceğiz. Bunun yanında öğrencilerimizin kampüs içindeki yaşamlarını daha da kaliteli olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğrencilerimiz tarafından yapılan sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalarla ilgili tüm projelere destek olacağız ve öğrencilerimizin en iyi şekilde çalışma hayatlarına uyum sağlamalarını sağlayacağız.” dedi.

“ALKÜ PROJELERİ BİR BİR HAYATA GEÇECEK”

Rektör Türkdoğan, öğrencilerin istek ve taleplerinin karşılanmasının yanında üniversitenin fiziki ve bilimsel alanda gelişmesini sürdüren projelerin devam edeceğini dile getirdi. Cikcilli Yerleşkesinde inşaat çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Rektör Türkdoğan, “Öğrencilerimizle sürekli irtibat halinde olmak için araştırma görevlilerimizden oluşan bir ekip kurduk. Bu ekibimiz, öğrencilerimizin düşüncelerini değerlendiren, yeni projelerine destek vermesi için bir planlama oluşturacak. Hangi topluluğun neye ihtiyacı var, öğrencilerimize nasıl kolaylıklar sağlanır gibi planlamalar yapılacak. İlk başta öğrencilerimizin çalışma hayatlarına kendilerini hazırlamaları için Teknoloji Merkezi (TEKMER) projemizi hayata geçiriyoruz. Uzaktan eğitimin sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrencilerimizin yerleşkelerimize uyum sağlaması için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. Öğrenim döneminde projelerimiz ve çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek. Yapı çalışmalarının sürdüğü Cikcilli Yerleşkemiz sağlık ve spor kompleksli yerleşkemiz olacak. Yine Kestel Yerleşkemizde sivil vatandaşlarımıza bir alternatif yol güzergahı açarak öğrencilerimizin güvenliğini daha etkin hale getiriyoruz. Bunun yanında öğrencilerimizin yapacağı projelerin bizlere önceden haber verilmesi halinde daha kapsamlı desteklerimiz olacak. Yönetim olarak tüm projelerimiz öğrenci odaklı olacağı için birlikte adım atmamız büyük önem taşıyor. Bunun için öğrencilerimize daha çok destek olmak ve yanlarında durmak istiyoruz. Öğrencilerimiz için yapacağımız ve öğrencilerimizin bizlerden istediği projeler bir bir hayata geçecek. ALKÜ gelişmesini ve büyümesini öğrencileriyle birlikte yapacak.” dedi. Rektör Türkdoğan’ın konuşmasının ardından öğrenci topluluk başkanları talep ve önerilerini anlattılar. Rektör Türkdoğan talepleri detaylarıyla not olarak gereken işlemlerin derhal yapılacağı sözünü verdi. Buluşma toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.