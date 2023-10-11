Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, göreve gelmesinin ardından eğitim alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni eğitim öğretim yılı ilkokul birinci sınıflar için 4 Eylül diğer öğrenciler ise 11 Eylül 2023 Pazartesi başlarken 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. Öte yandan öğrenciler için 2 tane ara tatil buluyor.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

"Bir talep gelirse bakarız"

Bu kapsamda yeni bir çalışma yapılacağı ifade edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.

"Bölgesel olarak uygulanabilir"

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, şu ifadelere yer verdi:

‘’Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok.’’