Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı Galip Dere Plajı’nda sona erdi. Turnuvaya katılan sporcular kupa ve madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in elinden aldı.

Alanya etabının final gününde ilk maç Armoni Alanya Kestelspor ile Türklerspor arasında oynandı. Mücadeleyi Armoni Alanya Kestelspor 8-5 kazandı. Günün ikinci maçı City Line Alanya Belediyespor ile Alanya Belediyespor arasında oynandı. Maçı 6-1 kazanan City Line Alanya Belediyespor Alanya etabının galibi oldu. Turnuvanın ikincisi Alanya Belediyespor ve üçüncüsü Armoni Alanya Kestelspor oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi. Turnuvayı birincilikle tamamlayan City Line Alanya Belediyespor takımı Kasım ayında yapılacak olan Türkiye Plaj Futbolu Finallerine katılmaya hak kazandı.