ANTALYA (İHA) - Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Y. Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Trendyol Süper Lig 7. haftasında yarın saat 19.00’da deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan Alanyaspor, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.