Galip Dere Plajı’nda gerçekleştirilen çeyrek final maçlarında Ömeroğulları Erciş takımı Karataş Belediyespor’u 6-1 yendi. Günün ikinci maçında Gümüldür Spor takımı, 19 Mayıs Belediye Spor’u 3-2 yendi. Seferihisar Citta Slow; Manavgat 07 Belediye Spor’u 11-4 yendi. City Line Alanya Belediyespor takımı, Karasu Aziziye Spor’u 4-1 yendi.
Süper Finallerde 12 Kasım Pazar günü final maçları yapılacak ardından ödül töreni gerçekleştirilecek. 11 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan yarı final maç programı şöyle;
14.00 Ömeroğulları Erciş - Seferihisar Citta Slow
16.00 City Line Alanya Belediyespor - Gümüldür Spor