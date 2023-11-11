Galip Dere Plajı’nda gerçekleştirilen çeyrek final maçlarında Ömeroğulları Erciş takımı Karataş Belediyespor’u 6-1 yendi. Günün ikinci maçında Gümüldür Spor takımı, 19 Mayıs Belediye Spor’u 3-2 yendi. Seferihisar Citta Slow; Manavgat 07 Belediye Spor’u 11-4 yendi. City Line Alanya Belediyespor takımı, Karasu Aziziye Spor’u 4-1 yendi.

Fatih Tekke: “Kötü Başlangıçtı, Kötü Bir Oyun Değildi” Fatih Tekke: “Kötü Başlangıçtı, Kötü Bir Oyun Değildi”

Süper Finallerde 12 Kasım Pazar günü final maçları yapılacak ardından ödül töreni gerçekleştirilecek. 11 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan yarı final maç programı şöyle;

14.00 Ömeroğulları Erciş - Seferihisar Citta Slow

16.00  City Line Alanya Belediyespor - Gümüldür Spor