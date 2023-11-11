Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK’ya 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk yarının son bölümlerinin maçın kırılma anları olduğunu söyledi. Takımın başındaki 4-5 antrenmana göre genel hatlarıyla sahadaki yerleşimin iyi olduğunu belirten Tekke, “Oyuncularımın bireysel performansı belki istediğim gibi değil ama genelde ne yapmak istiyorsak onu yaptık. Maç da bu şekildeydi zaten. Hatalar oluyor, hepimiz yapıyoruz ama bir teknik adamın başlamak istemediği bir şekilde başlangıç oldu. Takımın potansiyeli, istediği verdiği cevap bana göre iyi. İhtiyacı olan galibiyetti. Taraftarımız önündeki ilk karşılaşmamız kendi adıma, ekibin adına, camia adına açıkçası üzüldüm. Futbol içerisinde bunlar var. Nasip değil diyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Alanyaspor’un bulunduğu yer asla hak ettiği yer değil. Biz bunu normalleştirip yukarıya çıkarmak için çaba sarf edeceğiz. Üzüldük, belki bunda bir hayır vardır. Ben böyle inanıyorum” diye konuştu.



Oyunun tamamında topun kendilerine olmasına rağmen üretken olamadıklarını ifade eden Tekke, şunları söyledi: “90 dakika boyunca topa sahip olan bir Alanyaspor, ikinci yarı çok üretken olmayan bir Alanyaspor. Rakip takım özellikle üçüncü bölgede daha üretken. Bu tip maçlarda golü sizin bulmanız ki, rakibiniz geniş oynasın. Bugün bunu başaramadık. Protestolar oluyor, mağlubiyet kimin hoşuna gider. Ben daha henüz Alanya’da Alanyaspor tesisleri haricinde yanında bir cami var oraya gidebildim. Onun haricinde sadece tesislerdeyim. Hayatım nasip olursa orada geçecek. Kötü bir başlangıçtı kabul ediyorum, kötü bir oyun değildi. Mağlubiyet tamamı ile benim sorumluluğumda. Oyuncularıma söylediğim şey, mağlup olduğumuz zaman ben mağlup olacağım, galip geldiğiniz zaman siz galip geleceksiniz olmuştu. Bu bugün için de geçerliydi.”