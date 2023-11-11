Bu sezon yalnızca 2 galibiyet alabilen ve son 3 maçtır kaybeden Alanyaspor, Marius Sumudica ile toparlanma sinyalleri veren Gaziantep FK'yı konuk etti. Sumudica'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Gaziantep FK, Fatih Tekke'nin yönetimindeki Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Antep ekibi 45+8'de Maxim (p), 45+10'da Dragus ve 90+5. dakikada Brayan Riascos'un golleriyle 3 puana uzandı.
Alanyaspor'a Tekke De İlaç Olmadı
Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Alanyaspor'u 3-0 yenerek 3 puana uzandı.
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