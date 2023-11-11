İlk yenilgisini geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe ile yaptığı mücadelede alan 1. Lig temsilcimiz Grand Group Alanya Belediyespor Erkek Voleybol takımı 12 Kasım Pazar Günü Spor Toto Kulübü ile karşılaşacak.

Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken taraftara çağrıda bulunarak, liderlik hedefini sürdüren Kırmızı-Beyaz temsilcimizin pazar günkü maçta yalnız bırakılmamasını istedi. Pazar Günü (yarın) Saat 14.00'de Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maçın son derece kritik olduğunu belirten Erken, "Biz takım olarak yarınki maçla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Zafer serüvenimize kaldığımız yerden devam edebilmek için taraftarımızın manevi desteğine ihtiyacımız var. Yarınki heyecan dolu maçı hep beraber izleyelim."dedi.