Aslen Gazipaşalı olan iş insanı Osman Özçelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan adayı. Partisi CHP’nin teklifini kabul ederek, Alanya Belediye Başkanlığına resmen talip olan Özçelik’in ismi de CHP Parti Meclisi tarafından Ocak ayında kamuoyuna ilan edilecek.

İş insanı Osman Özçelik’in amcasının oğlu olan Diş Hekimi Murat Özçelik ise CHP’den Gazipaşa Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Diş Hekimi Özçelik, “Akrabam, köylüm, abim Sayın Osman Özçelik CHP Alanya Belediye Başkan Adayımız oldu. Alanya’mıza ve partimize hayırlı olsun.

Artık Alanya’mızda temiz, dürüst, şeffaf, disiplinli, adil ve planlı bir yönetim göreceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.