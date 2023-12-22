Alanya’nın tanınan eski muhtarlarından olan Yakup Gündoğan, 2024 yerel seçimlerinde ‘Dürüstlük ilkemizdir’ sloganıyla Tosmur Mahallesi Muhtarlığı için tekrardan aday oldu. Muhtar Adayı Gündoğan, Tosmur’a kazandırmak isteği Tosmur Lisesi projesi için destek çağrısında bulundu.

Aday Gündoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: