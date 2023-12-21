Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Yıldız Serdaroğlu'nda yerel seçimlere ilişkin ilk açıklamasını yedigünhaber.com'a yaptı. Davutoğlu'na teşekkür eden Serdaroğlu, "Sayın Prof. D. Ahmet Davutoğlu'nun takdiriyle almış olduğum görevimi onur ve gurur duyarak yapacağım. Yerel seçimlerinde Alanya Belediye Başkan Adayımız çok kıymetli eski Denizli-Konya Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile birlikte bu süreç tamamlayacağımıza ve çok güzel geri dönüşler alarak, yüzümüzün akı ile çıkacağımıza inanıyorum. Bu yola girdik, bu yolda Allah bizi mahcup etmesin. Sizlerin desteğinin ne kadar önemli biliyorum. Sizlere sonsuz teşekkür ederim." diye konuştu.