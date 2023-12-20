Geçtiğimiz günlerde ihale süreci tamamlanan Antalya-Alanya Otoyolu projesi ile ilgili siyasilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı bir basın açıklaması yaptı. Tavlı, proje ile ilgili karalama politikaları uygulandığını belirterek, ‘’Ne projenin isminin değişmesine gerek vardır ne de karalama politikalarına yem edilerek küçümsenecek bir projedir.’’ şeklinde konuştu.

Başkan Tavlı, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘’Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan 3.köprüye kadar bütün projeleri gerçekleştirmek için atılan adımlara engel olan,Sabiha Gökçen Havalimanı için "Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer"diyen zihniyet,isimler değişse de makam mevkiler değişse de ne yazık ki bir türlü değişmiyor.

Ak Parti’nin ilk gününden beri istisnasız her mega projeye daha başlamadan eleştiri ve karalama kampanyası ile müdahil olanların,Mega proje ne demek bilmeyen sadece ve sadece ‘eleştri ile karalama üreten’ bir zihniyet için mega projelerin hangi çalışmalar sonucu ortaya çıktığını ve hangi etaplardan geçip nasıl ilerlediğini bilmemeleri çok normal.

Antalya-Alanya Otoyolu projesi ile çevre illerden gelen trafiğin şehir içerisine uğramadan transit geçişi sayesinde seyahat süreleri kısalacak,daha güvenli,daha hızlı ve daha konforlu bir ulaşım sağlanacak.Bu önemli projenin hayata geçmesi ile birlikte; yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıplar,trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü,çevre kirliliği ve emisyon salınımı en aza inecektir.

Projenin hiç bir katkısının olmayacağını aksine olumsuz etkileyeceğini, güzergahından dolayı kendince ironi yaparak isminin değişmesi gerektiğini söyleyenler her zaman olduğu gibi tam anlamı ile araştırmadan,öğrenmeden popülist açıklamalarla yapılanları ve yapılacakları sadece eleştirerek kendilerine pay çıkarma sevdasındadırlar.

7 kavşak, 8 tünel, 19 viyadük ile 84 kilometresi 2×3 şeritli otoyol ve 38 kilometresi 2×2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 km den oluşan Antalya-Alanya otoyolu D-400 karayolunda yapılacak olan üst yapı iyileştirmeleri,şerit arttırmaları,hem zemin kavşaklardan katlı kavşaklara geçişlerle desteklenerek tamamlanacak ve bu önemli proje daha güvenli,daha konforlu şekilde halkımızın ve misafirlerimizin kullanıma açılacaktır.

Antalya-Alanya otoyolu projesinin 2.etabı yatırım programına alınmış ve projeleri çizilmiştir.Halkımızın ve misafirlerimizin ihtiyaçlarına en güvenli,konforlu ve hızlı şekilde cevap vererek Gazipaşa’ya kadar tamamlanacaktır. Kısacası her zaman ki gibi araştırmadan gündeme gelmek için ortaya atılan iddialardan dolayı ne projenin isminin değişmesine gerek vardır ne de karalama politikalarına yem edilerek küçümsenecek bir projedir.Bu önemli proje tekrardan Alanya’mıza hayırlı olsun.’’