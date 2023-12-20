Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, yerel seçim öncesi Alanya Belediye Başkanlığı için iş insanı Osman Özçelik’i ziyaret edip, ‘Belediye Başkan Adayımız olur musun?’ yönünde bir teklifte bulunmuştu.

Edinilen bilgilere göre CHP’li Kandemir’in adaylık teklifini ailesi, akrabaları ve yakın dostları ile görüşüp, bir durum değerlendirmesi yapan Özçelik’in bu konuda kararını verdiği öğrenildi. Özçelik’in, ‘Bir aksilik olmazsa CHP’nin teklifini kabul ettim. Bundan sonra CHP İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı ve Parti Meclisi’nin onayından sonra adaylığımın kamuoyuna açıklanmasını bekliyorum. ” dediği öğrenildi. Özçelik’in CHP’nin teklifine olumlu yönde yanıt vermesi parti tabanında da heyecan yarattı .

KAYNAK: Alanya Postası