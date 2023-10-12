Kredi ve burs almak isteyen öğrencilerin merakla beklediği haber geldi. Konuya ilişkin haberi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Bak paylaşımında, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını belirtti.

Son başvuru 19 Ekim'de

Öğrencilerin burs başvuruları, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar sürecek. Öte yandan başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

"Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız"

Bakan Bak, şu ifadelere yer verdi:

''Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı! Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız.''

Başvurular e-Devlet üzerinde alınacak

Burs/kredi başvuruları, her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin, PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvurular, Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin, öğrenim bilgilerini doğru ve eksiksiz girmesi önem taşıyor.

Bu kapsamda yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

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